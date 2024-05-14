أمر طوارئ لمكافحة النشر الإعلامي السالب بولاية الخرطوم وعقوبات رادعة للمتهمين

أم درمان: السوداني

أصدر والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، اليوم أمر طوارئ رقم (4) لسنة 2024م بمكافحة النشر الإعلامي السالب بولاية الخرطوم، ونص الأمر على الآتي: “يحظر نشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحركات العسكرية بما يخدم العدو، ويحظر نشر كل ما يؤدي إلى تثبيط الهمم وخلق التذمر بين القوات النظامية ورفع الروح المعنوية لدى العدو، يحظر نقل أو نشر ما يدور حول عمل القوات النظامية، يحظر نشر الشائعات ذات الأثر السلبي والتي تنتقص من هيبة الدولة، يحظر نشر أو إعداد أي مواد تلحق ضرراً بالأمن القومي والاقتصاد الوطني”.

وأضاف الوالي: “يحظر التعليق على التحقيقات أو التحريات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية.

كما يحظر نقل الأخبار الكاذبة والمضللة التي تهدد السلام العام وحالة الطمأنينة العامة أو ما يفسر بذلك. ويحظر عمل أي نشاط إعلامي يؤدي إلى إثارة البلبلة والهلع والخوف وسط المواطنين والرأي العام. كما يحظر نشر أي مواد تتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف. ويحظر نشر كل ما يؤدي إلى خلق الفتن وتفتيت رتق النسيج الاجتماعي، ويحظر بث خطاب الكراهية وإثارة النعرات القبلية”.

وأوضح الوالي أن هذه الإجراءات تسري داخل الحدود الجغرافية لولاية الخرطوم، وعلى سلطات القوات النظامية والنيابة، العمل على تطبيق هذا الأمر وإنفاذه والحجز على وسائل المعلومات (الأجهزة) التي يشتبه بأنها موضع مخالفة لهذا الأمر، وذلك حتى اكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة والقبض على الأشخاص الذين يشتبه فيهم وتفتيش الأماكن التي يشتبه فيها بأنها مخالفة لهذا الأمر، ويعاقب كل من يخالف هذا الأمر بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر.

وجاءت العقوبات كالآتي: “السجن بما لا يتجاوز سنتين، كما تجوز معاقبته بالغرامة بما لا يتجاوز، 2 مليون جنيه، مصادرة الأجهزة المستخدمة بالمخالفة لهذا الأمر”.