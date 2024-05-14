حركة مناوي: الدعم السريع تشن هجوماً إرهابياً على الفاشر

الفاشر: السوداني

قالت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، إن مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور تعرضت صباح اليوم لهجوم وعدوان إرهابي غاشم متجدد، حيث بدأت قوات الدعم السريع المتمردة والمليشيات المتحالفة معها بإطلاق صواريخ ومدفعية ثقيلة على أحياء مأهولة بالسكان المدنيين العزل الأبرياء ومؤسسات مدنية مستشفيات ومرافق عامة وراح ضحيتها عدد من المدنيين من النساء والأطفال وأصيب العشرات بجروح خطيرة.

وأدانت الحركة في بيان للناطق الرسمي باسمها الصادق علي النور هذا العدوان واعتبرته جريمة مكتملة الأركان، وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف مع قضية الشعب السوداني الذي يواجه القتل الممنهج، التهجير القسري، والاستهداف على أساس العرق، الجنس، اللون.

وطالبت الحركة جميع المؤسسات القانونية والعدلية ومنظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض العقوبات الصارمة وعلى جناح السرعة على كل الجهات سواء كانت دولاً أو مؤسسات أو أفرادا يساعدون بأي شكل من الأشكال مليشيا الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ولجمهم جميعاً وفقاً للقانون الدولي، وغيره من المواثيق والمعاهدات الدولية.

وتوجّهت الحركة بنداء للمجتمع الدولي بضرورة الإسراع لإنقاذ حياة الضحايا الأبرياء والإسراع دونما أي تلكؤ أو تسويف وتوفير الإغاثة المطلوبة وتوفير كل المطلوبات الطبية لعلاج المصابين والجرحى وخاصة ذوي الإصابات البليغة.