والي الخرطوم يصل بورتسودان للمرة الأولى منذ بداية الحرب

بورتسودان: السوداني

وصل والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة إلى مدينة بورتسودان، في أول زيارة له خارج ولايته منذ بداية الحرب، حيث ظل مرابطاً فيها.

وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، بالدور الكبير الذي ظل يضطلع به والي ولاية الخرطوم واللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية في بسط السلم والأمن المجتمعي في الولاية والجهود المبذولة لإعمار ما دمرته الحرب، لا سيما الدمار الذي طال الأعيان المدنية والمؤسسات الحكومية والمنشآت الحيوية.

واطلع عقار لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم، والي ولاية الخرطوم، على مجمل الأوضاع بولاية الخرطوم، لا سيما الأمنية والإنسانية وتداعيات هذه الحرب على مواطني الولاية.

ووجّه عقار بالإسراع في وضع خطة استراتيجية لإدارة مرحلة ما بعد الحرب. وناقش الاجتماع مجهودات اللجنة العليا للاستنفار فيما يلي تنظيم المقاومة الشعبية.

من جانبه، قال والي ولاية الخرطوم إنه اطلع نائب رئيس مجلس السيادة على مجمل الأوضاع الإنسانية بالولاية والاحتياجات العاجلة والخطط الموضوعة للإعمار والتنمية وسير عملية التواصل مع الوزارات ذات الصلة التي يشرف عليها نائب رئيس مجلس السيادة.

وفيما يتعلق باللجنة الوطنية العليا للاستنفار والمقاومة، أوضح أن الولاية أعدت لائحة لتنظيم العمل، وأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي سيصدر لائحة لتنظيم المقاومة الشعبية حتى لا تستغل لأغراض أو أهداف أخرى.