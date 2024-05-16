على هامش مشاركته في عمومية الفيفا ببانكوك.. وفد الاتحاد السوداني ينخرط في اجتماعات متواصلة مع مكاتب الفيفا

متابعات: السوداني

انخرط وفد الاتحاد السوداني لكرة القدم بقيادة الرئيس الدكتور معتصم جعفر ونائبه الأول الأستاذ أسامة عطا المنان، والأمين العام المحامي مجدي شمس الدين في اجتماعٍ لأكثر من ساعة مع أقسام مختلفة بالاتحاد الدولي لكرة القدم في العاصمة التايلاندية بانكوك على هامش الجمعية العمومية للفيفا – بحسب ما أورده إعلام الاتحاد.

وقال مجدي شمس الدين، الأمين العام للاتحاد في تصريحات للمكتب الإعلامي للاتحاد السوداني، إن الاجتماع كان بغرض متابعة نشاط الاتحاد السوداني لكرة القدم بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وكشف شمس الدين عن مشاريع مستقبلية وأفكار طرحها وفد الاتحاد حتى ينساب العمل في المرحلة المقبلة بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أن الاجتماع تطرق للمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية والأندية السودانية في الاستحقاقات الخارجية برغم ظروف الحرب، ولفت مجدي للمزيد من الاجتماعات التي سيشارك فيها وفد الاتحاد على هامش مشاركته في عمومية الفيفا، كما سيشارك الدكتور معتصم في اجتماع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” مع رؤساء الاتحادات الوطنية في أفريقيا إلى جانب اجتماع مماثل مع رئيس اتحاد سيكافا، وأبان مجدي أن وفد الاتحاد سينخرط في اجتماعات مع عدد من الاتحادات الصديقة التي ترتبط باتفاقيات تعاون مع الاتحاد السوداني من أجل تفعيلها بما يضمن استمرار المشاركات الخارجية بالشكل المطلوب، وتوقع شمس الدين أن يخرج الوفد بعديد من المكاسب للكرة السودانية خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للفيفا ببانكوك.

على صعيد متصل، واصل الدكتور معتصم جعفر، رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعاته مع المسؤولين بالفيفا لمناقشة أمر المساعدات الإنسانية التي تعهّدت الفيفا بتقديمها للرياضيين المتأثرين بالحرب بالتعاون مع منظمات الفيفا الإنسانية والأمم المتحدة للإغاثة، كما تطرّقت الاجتماعات لمشاريع التطوير وكيفية إعمار ما دمرته الحرب من بنيات تحتية رياضية بعد انتهاء الحرب، وتلقّى الدكتور معتصم تأكيدات من القيادات بالفيفا بتقديم الدعم اللازم للرياضيين بالسودان في هذا الظرف العصيب والاستجابة لكل برامج التطوير التي طرحها الاتحاد السوداني لكرة القدم، ووعد وفد الفيفا بالتحرك مع منظمات الفيفا ووكالات الأمم المتحدة للإغاثة من أجل الاستجابة للحالة الإنسانية المستعجلة وتقديم الدعم للرياضيين المتأثرين بالحرب.

وكان النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية الأستاذ أسامة عطا المنان اطلع مسؤولي الفيفا على مشاركات المنتخبات السودانية في الاستحقاقات الإقليمية والقارية والدولية والجهود المبذولة في ذلك، شارحًا الظروف التي تمر بها في ظل الحرب في السودان والمعاناة الكبيرة التي تواجهها والدور الكبير الذي قام به الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وليبيا لتسهيل ذلك الأمر، واعداً بتواجد السودان في كافة المسابقات وتذليل كافة الصعاب.