مليار شخص يتابعون الدون رونالدو عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي

الرياض: السوداني

أعلن صاروخ ماديرا، نجم نجوم كرة القدم، الدون كريستيانو رونالدو، أن مجموع متابعيه عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وصل إلى مليار شخص.

وقال رونالدو: “لقد صنعنا التاريخ – مليار متابع! هذا أكثر من مجرد رقم – إنه شهادة على شغفنا المشترك ودوافعنا وحبنا للعبة وما هو أبعد من ذلك.. من شوارع ماديرا إلى أكبر المسارح في العالم، كنت ألعب دائماً من أجل عائلتي ومن أجلكم، والآن يقف مليار منا معاً”.

وأضاف: “كنتم معي في كل خطوة على الطريق، خلال كل الصعود والهبوط. هذه الرحلة هي رحلتنا، وقد أظهرنا معًا أنه لا توجد حدود لما يمكننا تحقيقه. شكراً لكم على ثقتكم بي، ودعمكم، وكونكم جزءاً من حياتي. الأفضل لم يأت بعد، وسنستمر في الدفع والفوز وصنع التاريخ معاً”.