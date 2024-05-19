تقرير: مسؤولان أمريكيان أجريا محادثات غير مباشرة مع إيران لتجنب التصعيد

اخبار العالم
By alsudani

ذكر موقع أكسيوس أن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقدا محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين الأسبوع الماضي في محاولة لتجنب تصعيد الهجمات بالمنطقة.

وقال الموقع إن المحادثات، التي شارك فيها بريت ماكجورك مستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط وأبرام بالي القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لإيران، هي أول جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران منذ يناير.

وتأتي هذه المحادثات في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في 13 أبريل.

وفي طهران، نقلت وسائل إعلام رسمية عن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تأكيدها إجراء هذه المحادثات، قائلة إنها “عملية مستمرة”.

وقالت البعثة في بيان نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن “هذه المحادثات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة”.

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alsudani

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