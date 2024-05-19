السيتي بطلاً للدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي

توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الرابعة على التوالي، بعد فوزه 3-1 على ضيفه وست هام، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

وأصبح المان سيتي مع مدربه بيب جوارديولا، أول فريق يتوج بلقب البريميرليج 4 مرات على التوالي.

ثلاثية السيتي حملت توقيع فيل فودين “هدفين” ورودري في الدقائق 2 و18 و59 على الترتيب.

فيما سجل الغاني محمد قدوس، هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 42.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 91 نقطة في الصدارة.

في وقت لم ينجح آرسنال في استعادة لقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن النادي منذ 20 عاما، رغم الفوز على إيفرتون (2-1)، اليوم الأحد، في الجولة الختامية. ورغم فوز المدفعجية بعدها في 6 جولات متتالية، إلا أن الهزيمة أمام الفيلانز، منحت السيتي، أفضلية التفوق بفارق نقطتين في نهاية المطاف.