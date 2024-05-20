وفاة الرئيس الإيراني (رئيسي) والوفد المرافق له في حادث تحطم الطائرة

متابعات: السوداني

توفي الرئيس الإيراني، اية الله إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما جميعا في حادث تحطم الطائرة الهليكوبتر.

فيما يلي نقاط موجزة لما ينص عليه الدستور الإيراني في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه أو وفاته:

* تنص المادة 131 من دستور الجمهورية الإسلامية على أنه إذا توفي الرئيس وهو في منصبه، يتولى نائبه الأول المنصب، بتأكيد من الزعيم الأعلى، الذي له القول الفصل في جميع شؤون الدولة.

* يتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.

انتُخب رئيسي في 2021، وبموجب الجدول الزمني العادي، كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 2025. ومن المتوقع الآن أن تجرى في أوائل يوليو القادم.