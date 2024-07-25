الخارجية تكشف عن تلقيها دعوة من واشنطن للمشاركة في مفاوضات سويسرا وتوضح أنها قيد التشاور

بورتسودان: السوداني

كشف وكيل وزارة الخارجية السفير، حسين الأمين الفاضل، أنهم تلقوا دعوة من وزارة الخارجية الأمريكية للتفاوض في سويسرا، وأوضح أن الدعوة قيد التشاور مع الجهات الأخرى للرد عليها من حيث الشكل والمضمون.

وقال السفير حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الصحة والإعلام والزراعة ومفوض العون الإنساني، اليوم في بورتسودان، إن هنالك ترتيبات دبلوماسية لمجابهة الحملة التي يتعرض لها السودان والتي تتخذ الشأن الإنساني والأمن الغذائي مدخلاً لها.

وأضاف: “الخارجية اعدت العدة وزوّدت بعثاتها وإداراتها بالمعلومات الكافية لمجابهة مثل هذه الحملات، ونطمئن الرأي العام بأن الخارجية فطنة لذلك”.

وأكد أن الحكومة قامت بتنوير أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية بالسودان قبل المؤتمر الصحفي بكل ما ذكر عن فجوة غذائية أو مجاعة.

وفي رده على سؤال حول إبعاد القائم بأعمال سفارة السودان بالإنابة بإريتريا، قال: “ننتظر توضيحات من الحكومة الإريترية ووصوله لكثير من الإيضاحات”.

وفيما يتعلق بما جرى في جيبوتي، وصف الوكيل ما جرى بـ(الخلوة)، وقال لم تتم دعوة السودان وهي لا تعنيه وتم فيها جمع المبادرات بشأن السودان.