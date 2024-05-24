شركة “زين” تطلق مسابقة لصناع المحتوى

متابعات: السوداني

أطلقت شركة “زين” للاتصالات، مسابقة “سودان جميل” لصناع المُحتوى على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك، انستغرام، يوتيوب وتيك توك) من أجل إثراء المحتوى الرقمي وتشجيعاً لصناعه محتوى قيم يخاطب القضايا المجتمعية الملحة.

وأوضحت الشركة أنّ المسابقة تتيح التنافس في مجموعة من المحاور لمخاطبة القضايا المهمة التي استجدت بعد كارثة الحرب، من نزوح المواطنين وتشردهم وسلب مقتنياتهم وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، كما تهدف أيضاً إلى الاستفادة من الدروس التي صاحبت هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها المجتمع السوداني.

وقالت في بيان لها: “تمثل المسابقة دافعاً لصناع المحتوى لتقديم مادة تساهم في بث روح الأمل والطموح والحث على العمل والإنجاز والنظر إلى المستقبل من زوايا إيجابية وتحدي الصعاب ومقارعة خطاب الكراهية ومحاربة الأخبار الزائفة التي أغرقت المحتوى السوداني خلال هذه الفترة، وتحكم المسابقة التي يمكن للأفراد والمجموعات المهتمين بصناعة المحتوى وباللغتين العربية والإنجليزية المشاركة فيها لمجموعة من الشروط العامة والفنية، ويمكن الحصول على تفاصيل أكثر من خلال الصفحات الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت: “تأتي هذه المبادرة اتساقاً مع الجهود. الكبيرة التي تبذلها زين في دعم المجتمع والتفاعل مع قضاياه خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، فضلاً عن تشجيع وإحياء كوامن الإبداع لدى صناع المحتوى من فئات المجتمع المختلفة خاصةً الشباب عبر إتاحة الفرصة لهم لتقديم محتوى هادف يبث الأمل بأن السودان حتماً سيعود وطناً جميلاً”.

ورصدت زين، جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى مبلغ 5 ملايين جنيه سوداني، والثانية 3 ملايين جنيه سوداني، والثالثة مليون جنيه سوداني، وحددت “زين” الحادي عشر من يونيو 2023 كآخر موعد لاستلام المشاركات.