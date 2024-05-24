عودة خدمات شركة “أم تي أن” للاتصالات تدريجياً للعمل

أم درمان: السوداني

أعلنت شركة “أم تي أن” للاتصالات، عن بداية رجوع خدماتها تدريجياً بعد انقطاع دام شهوراً طويلة.

وقالت الشركة: “إذ نتقدم بالاعتذار للمشتركين الكرام، نؤكد على أن توقف الخدمات في الفترة الماضية حدث لظروف قهرية وأسباب خارجة تماماً عن إرادتنا. كما أن تأخر استعادتها نتج عن تحديات عديدة واجهت الشركة في ظل الظروف المُعقّدة التي تمر بها البلاد، ونؤكد على التزامنا وحرصنا التام على مواصلة المسيرة في خدمة السودان وأهله رغماً عن الخسائر الكبيرة التي ظلت تتكبّدها الشركة منذ بداية الأحداث في البلاد والمخاطر الجسيمة والصعوبات الجمّة التي تواجهنا في أداء المهام العملياتية وتوفير الظروف والمعينات الضرورية لاستمرار واستقرار الخدمات”.

ونوه الشركة بأنه ستتم استعادة الخدمات تدريجياً من حيث تنوعها وانتشارها. وأضافت: “نرجو من المشترك الكريم العلم بأنه، ولأسباب فنية، سيتم توفير بيانات الأرصدة السابقة في وقت لاحق، وسيتم إخطاركم بذلك، كما ستكون بعض الخدمات مجاناً لفترة أسبوع من تاريخ انطلاقها”.

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