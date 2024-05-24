القضارف توقع على اتفاقية تجارة الحدود وتعلن عن تدشين الصادر من الولاية مباشرةً

القضارف: رحاب فريني

وقّع والي القضارف المكلف، اللواء (م) محمد أحمد حسن، ووزير التجارة، اتفاقية تجارة الحدود بالولاية، وأعلنا في الوقت نفسه تدشين إجراءات الصادر من الميناء الجاف بالقضارف مباشرةً.

وقال والي القضارف خلال مخاطبته، حفل التوقيع، إن الاتفاقية ستتيح فرصاً كبيرة للولاية، مؤكداً حرص حكومته على تطوير التجارة مع الجارة إثيوبيا بما يعود بالنفع لمواطني القضارف خاصةً والشعب السوداني عموماً، والشعب الإثيوبي، وسكان الأقاليم الإثيوبية المجاورة للقضارف.

وأعلن الوالي، عن تدشين الصادر من القضارف مباشرةً، بافتتاح مكاتب التجارة بالولاية، وقال إنّ حكومته ستعمل على تسهيل الإجراءات من خلال النافذة الموحدة، وأشار الوالي إلى أن إجراء عمليات الصادر من الميناء الجاف بالقضارف ستخلف فرص عمل وستزيد من دخل الولاية.

من جانبه، أكّـد وزير التجارة والتموين، الفاتح عبد الله يوسف، أن وزارته تولي اهتماماً بالولايات لتطوير قُدراتها التجارية والتصديرية، وفتح مكاتب للصادر بالولايات لتقليل الظل الإداري، وزيادة مساهمتها في الناتج الإجمالي، ورفد الصادرات.

وأكد وزير التجارة، حرص الوزارة على الارتقاء بقطاع الأعمال وتأهيل المصدرين، وتنظيم التجارة الداخلية وتعظيم مساهمتها.

وأعرب الوزير، عن سعادته بتوقيع القضارف على اتفاقية تجارة الحدود، كاشفاً أنها تستهدف التبادل التجاري بما قيمته (20) مليون دولار لسلع الصادر والوارد.

بدورها، أشارت وزيرة المالية بالقضارف، نجاة أحمد محمد، للدور الذي تلعبه الولاية في تحقيق الأمن الغذائي، واقتصاد البلاد، وأكدت حرص حكومة القضارف، على توظيف إمكانيات وموارد الولاية، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتطوير وترقية الحركة التجارية، وتعزيز الصادرات بالولاية.

وقالت الوزيرة، إنّ القضارف استقطبت العديد من الشركات، وعملت على تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والصناعات، وتقصير الظل الإداري، وتبسيط الإجراءات للأعمال.