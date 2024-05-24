أفريكا إنتيليجنس: تصرفات حمدوك الانفرادية تسبب صداعاً في رأس جبهة تقدم

قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر رئيسي في أديس أبابا، يواجه رئيس الوزراء السوداني السابق وزعيم التحالف المدني (تقدم)، انتقادات متزايدة، داخلياً ومن الدوائر الدبلوماسية الغربية بسبب مبادراته المستقلة.

لم يكن توقيت هذه المبادرات مثالياً للتحالف، الذي ينظم مؤتمراً كبيراً طال انتظاره في العاصمة الإثيوبية في الفترة من 26 إلى 30 مايو، والذي سيحضره مئات من الأشخاص.

‏بمبادرة منه ودون استشارة تقدم، وقّع حمدوك في 18 مايو بنيروبي، إعلاناً لحل النزاع في السودان مع زعيمي الحركتين المسلحتين، عبد الواحد نور وعبد العزيز الحلو.

ويعترف الإعلان على وجه التحديد بالحق في تقرير المصير وفصل الدين عن الدولة، وهي قضايا قريبة من قلوب الزعيمين. وكانت هذه الوثيقة في قلب المناقشات التي دارت في اجتماع 22 مايو.

تقسيم جديد للسودان؟

في صفوف تقدم، أثار التوقيع على هذه الوثيقة قلقاً كبيراً وسلّط الضوء على عدد من الانقسامات.

فمن ناحية، أنصار السودان الموحد، مثل الصديق الصادق المهدي من حزب الأمة، أو عمر الدقير من حزب المؤتمر السوداني، أو بابكر فيصل من التجمع الاتحادي، ينتقدون حمدوك لاستسلامه لمسألة تقرير المصير للانفصاليين. وتشمل هذه المناطق ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق (عبد العزيز الحلو) ودارفور (عبد الواحد نور).

‏من ناحية أخرى، يعتقد أعضاء تقدم الذين تربطهم علاقات وثيقة بقوات الدعم السريع (أحد الطرفين الرئيسيين في الصراع) أن هذه هي الخطوة الأولى نحو الانفصال المحتمل لدارفور.

منذ منتصف أبريل، تدور المعركة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية من أجل الاستيلاء على الفاشر، عاصمة دارفور. ومن الممكن أن يؤدي الانتصار المحتمل لقوات الدعم السريع إلى تسريع تقسيم السودان.

ومع ذلك، من غير المتوقع مناقشة الإعلان الموقع في نيروبي خلال مؤتمر أديس أبابا. ومن المرجح أن يتم طرحها قبل الاجتماع، ثم مرة أخرى بعد ذلك، بحيث يمكن تعديلها.

‏وفي الأسابيع الأخيرة، نأت العديد من السفارات الغربية بنفسها عن حمدوك بسبب علاقاته مع دولة الإمارات العربية المتحدة (حيث يعيش)، والتي اتهمت بتسليح قوات الدعم السريع، ولديها روابط وثيقة تربطها بالعديد من قادة تقدم.

كان رئيس الوزراء السوداني السابق وزعيم تحالف تقدم المدني، عبد الله حمدوك يقف على أرض مهتزة عندما وصل إلى أديس أبابا مساء يوم 22 مايو. وكان عدد قليل من قادة تقدم حريصين على سماعه وهو يشرح في اجتماع مغلق موقفه الأخير غير المتسق.

‏وقد أدى ذلك إلى الاعتقاد في واشنطن وبروكسل بأنه ليس، أو لم يعد، الشريك المثالي لتوحيد الجبهة المدنية.

فمنذ تعيينه في فبراير كمبعوث أمريكي خاص للسودان، حرص الدبلوماسي توم بيرييلو على عدم الظهور علناً مع حمدوك.

وبسبب صلاته بقوات الدعم السريع، لم يعد المسؤولون الأمريكيون يستقبلون وزير العدل السوداني السابق نصر الدين عبد الباري وهو الآن عضو بارز في تقدم بواشنطن العاصمة.

‏حتى وقت قريب، كان هذا المحامي، الذي درس في جامعتي هارفارد وجورج تاون المرموقتين، يجلس على طاولة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، ماري كاثرين بي، المعروفة أيضًا باسم مولي فيي.

وفي بروكسل أيضاً (الاتحاد الأوروبي)، يُنظَر إلى حاشية حمدوك بنظرة قاتمة، حيث ينأى الاتحاد الأوروبي بنفسه عن تحالف تقدم منذ بداية العام.

لعدة أيام، انتشرت شائعات عن احتمال تنحي حمدوك في العاصمة الإثيوبية. ومع ذلك، فقد نفت العديد من كبار الشخصيات في التحالف هذا الأمر لأفريكا انتيليجنس.