بتكلفة بلغت مليون دولار.. الهلال الأحمر الكويتي ومركز الملك سلمان للإغاثة يدشنان سفينة مساعدات لمرضى السرطان في السودان

بورتسودان: السوداني

أعلن سفير دولة الكويت لدى السودان د. فهد الظفيري، عن تدشين سفينة مساعدات للسودان غداً ببورتسَودان، محملة بالأدوية الخاصة بمرض السرطان بتكلفة تبلغ مليون دولار مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة.

وأوضح السفير الظفيري، أن هذا التعاون بين جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومركز الملك سلمان للإغاثة هو باكورة العمل المشترك للجمعية مع المركز وترجمة للاتفاق الذي تم توقيعه بينهما، ومن شأن هذا التعاون بين المركزين اللذين يملكان رصيداً كبيراً من الخبرة والعمل أن ينعكس إيجاباً على معالجة الكوارث والمآسي الإنسانية حول العالم.

وأكد أنّ سفينة الأدوية تأتي في إطار المساعدات المستمرة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الكويتية لدعم الأشقاء في السودان، والتي تم نقلها عبر جسر جوي انطلق منذ الأيام الأولى للحرب وبلغ حتى الآن 18 طائرة نقلت مئات من الأطنان من المساعدات الغذائية والدوائية والإيوائية وسيارات الإسعاف والأجهزة الطبية، كما أن هناك مشروعات تنفذها الجمعيات الخيرية والإنسانية الكويتية عبر مكاتبها وشركائها بالسودان.

وأوضح أن وفدا من جمعية الهلال الأحمر الكويتي سيصل لبورتسودان لتدشين حمولة السفينة والتي تعد الثانية، حيث أرسلت الجمعية السفينة الأولى في سبتمبر الماضي محملة بـ190 طناً من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى أن تدشين أدوية السرطان سيكون بحضور كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة السودانية التي تعمل السفارة والجهات المختصة بالكويت بتنسيق كامل معها بشأن الاحتياجات والأولويات للقطاع الصحي في السودان، مبيناً أنّ شحنة أدوية السرطان ستتبعها شحنات أدوية للأمراض المزمنة مثل الكُلى والسكري، كما ستنظم زيارات لكوادر طبية كويتية وسودانية للتعاون المشترك بين وزارتي الصحة في البلدين.

وأشار سعادة السفير الظفيري إلى أن وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي سيقوم كذلك ببحث توزيع الأضاحي للأسر المحتاجة بكلفة تصل لنحو مائة ألف دينار كويتي، وهو أول مشروع للأضاحي سيتبعه مشاريع خيرية بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني.