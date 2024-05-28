مازدا يكشف تفاصيل مشاركة المريخ في ملتقى المواهب بنيجيريا

القاهرة: المكتب الإعلامي

قال الكابتن محمد عبد الله مازدا، المستشار الفني لنادي المريخ، إن مشاركته ممثلاً للمريخ في ملتقى المواهب المنعقد حالياً بنيجيريا والذي يستضيفه نادي ريمو ستار يعتبر مفيداً للغاية بالنسبة للمريخ، كونه يفتح مسارات للتعاون مع دولٍ أخرى لها تاريخ وخبرات كبيرة في مجال تطور كرة القدم.

وكشف مازدا أن المريخ موعود بالمشاركة في بطولة للشباب سيتم تنظيمها بواسطة الملتقى بمشاركة عدد من الفرق العالمية المعروفة من أوروبا، بجانب فرق من القارة الأفريقية، وأنهم يعملون على إيجاد فرصة لمشاركة المريخ وحال تم ذلك سيشكل دفعة كبيرة للمريخ ويمكن أن يكون معبراً للاعبينا للوصول للعالمية.

وحول الملتقى الذي بدأ أمس قال مازدا: “هو تجميع للمواهب بعددٍ من الفرق حيث تتم دعوة أندية ترغب في الاستفادة من هذه المواهب وهي تظاهرة مألوفة بنيجيريا وغانا ويشارك فيها، بجانب المريخ ممثلين لأندية الزمالك والأهلي من مصر، بجانب الاتحاد الليبي ونادٍ من البوسنة وأندية أوروبية، حيث يشاهد المشاركون خمس مباريات يومياً وزمن كل مباراة (20) دقيقة وأعمار اللاعبين المشاركين ما بين مواليد (2003) و(2007).

وأضاف: “الملتقى مناسبة طيبة لنقدم انفسنا بشكل مؤسسي يربطنا بأحداث كبيرة ومهمة وهو نهج سليم لبداية تأسيس علاقات ذات فائدة وبعدها يمكن أن نقدم لاعبينا من أصحاب الأعمار الصغيرة للخارج خاصة وان العالم يتجه للتركيز على اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم ما بين (18) إلى (21) سنة”.

وختم مازدا حديثه بالقول: “أهم ما يميز المواهب هو تدريبها العالي على أساسيات كرة القدم على خلفية تأهيلها داخل الأكاديميات”.