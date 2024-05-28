بلغت 31 سفينة و13 طائرة.. السعودية ترسل باخرة إغاثية جديدة للسودان

جدة: السوداني

دشّن معالي المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، من ميناء جدة الإسلامي أمس، انطلاق باخرة إغاثية للشعب السوداني ضمن الجسور البحرية التي يسيِّرها المركز، بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وتحمل الباخرة رقم 31 لإغاثة الشعب السوداني على متنها مواد غذائية وإيوائية وطبية، وستتّجه إلى ميناء سواكن، تمهيداً لتوزيعها في المناطق السودانية المستهدفة والإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني.

وبذلك يبلغ إجمالي وزن المساعدات المقدمة للسودان حتى الآن من خلال الجسرين الجوي والبحري والمتمثلة بـ31 سفينة و13 طائرة أكثر من 14 ألف طن.

ونوّه د. الربيعة بالدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للعمل الإنساني في أنحاء العالم، مشيراً إلى أن هذه الوقفة مع الشعب السوداني ليست بمستغربة على مملكة الإنسانية، حيث دأبت المملكة طيلة تاريخها على مد يد العون ومساندة الدول والشعوب المتضررة والمحتاجة وإغاثة الملهوفين بوصفها الحضن الدافئ واللمسة الإنسانية الحانية التي تخفف من معاناة الفئات الأشد ضعفاً أينما كانوا، مبيناً أن هذه المساعدات تأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم بمختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.