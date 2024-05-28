تاركو للطيران تنفي حظر حساباتها من قبل بنك السودان وتعد بعروض وتسهيلات كبرى في رحلاتها

بورتسودان: السوداني

نفت شركة تاركو للطيران، الخطاب المفبرك الذي تداولته الأسافير، حول حظر حسابات الشركة من قبل بنك السودان المركزي، وأكدت أن جميع شركاتها تمارس أعمالها بكامل طاقتها.

وقال عبد الكريم محمد فرح، من إدارة الإعلام والتسويق بشركة تاركو لـ(السوداني): “الأمر مجرد شائعة، وتاركو تحترم قوانين ولوائح وسياسات بنك السودان، وجميع قوانين البلاد، وتلتزم بكافة الحقوق والواجبات وفق القانون”.

ونفى محافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق علي، لأخبار السودان، أن يكون بنك السودان قد أصدر خطاباً بحظر شركة تاركو للطيران او اي مسؤول فيها. واكد المحافظ ان الحظر المصرفي يتم وفق اجراءات قانونية وفقاً لقانون تنظيم العمل المصرفي. وأشار إلى أن تزوير الخطاب يمثل حلقة من حلقات استهداف البنك المركزي.

وأضاف عبد الكريم فرح لـ(السوداني): “نطمئن عملاء الشركة الكرام، بأن جميع جدول رحلات تاركو للطيران، كما هو في مواعيده، ومكاتبها مفتوحة في مختلف دول العالم، للحجز والاستفسار”.

وكشف عن مفاجآت وعروض ضخمة على الرحلات في قادم الأيام للجمهور الكريم، وتقديم كل التسهيلات التي تخدم البلاد والعباد.

الجدير بالذكر أن شركة تاركو للطيران، كانت قد شاركت بوفد رفيع المستوى في مؤتمر قمة الإيكاو العالمية للتسهيلات للعام 2024 المنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، برعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتنظيم هيئة الطيران السعودي في الفترة ما بين 21 وحتى 22 مايو تحت شعار “الماضي والحاضر والمستقبل”. حيث ناقشت القمة عدداً من الموضوعات المتعلقة بأهمية التسهيلات الواردة في الملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي، ووفرت القمة فرصة ممتازة للإيكاو للتعاون مع الدول الأعضاء ومجتمع الطيران، لتسليط الضوء على أهمية التسهيلات في مجال النقل الجوي، وضمان إدارة عمليات النقل بكفاءة، وتعزيز الوعي على الصعيد العالمي.