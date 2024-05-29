اكتمال صيانة أكبر خط ناقل لمياه الشرب في أم درمان وكرري

أم درمان: السوداني

اكتملت اليوم، أعمال صيانة أكبر خط ناقل لمياه الشرب من محطة القماير إلى منطقتي أم درمان القديمة والحارات الشمالية بالثورة، ويقع الكسر بشارع الوادي أمام البوابة الرئيسية لمقابر أحمد شرفي. وتأخرت صيانة الخط لأكثر من عام بسبب الحرب.

ووقف والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، على نهاية العمل، مشيداً بعمال هيئة مياه الخرطوم لنجاحهم في معالجة أكبر مشكلة رغم ظروف الحرب، وكبّدت الولاية مجهودات كبيرة. وبرغم ظروف الحرب وعدم توافر المواسير وقطع الغيار، إلا أن الولاية بذلت جهوداً كبيرة لتوفير احتياجات الخط الناقل.

وأوضح المهندس محمد علي العجب، مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم، أن الخط الناقل يُعتبر من الخطوط المهمة لنقل المياه من محطة القمائر وسيشكل حلاً جذرياً لمشكلة المياه. وتقدم باعتذار للمواطنين بهذه الأحياء الذين تعرّضوا لمضايقات بسبب توقف الخدمة طيلة فترة الصيانة، لافتاً إلى أن هذه المناطق ستشهد استقراراً في الإمداد – بحسب ما أورده إعلام ولاية الخرطوم.

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