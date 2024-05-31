القوات الروسية تحرر عسكريين تشاديين من قبل مسلحين إسلاميين

متابعات: السوداني

قامت القوات الروسية في جمهورية أفريقيا الوسطى، بتنفيذ عملية مع القوات التشادية لتحرير 21 عسكرياً تشادياً كانوا قد أسروا من قبل مسلحين إسلاميين، قبل تسعة أشهر واُحتجزوا في ظروف غير إنسانية وتعرضوا للتعذيب.

وبعد نجاح عملية تحريرهم، تم نقل جميع الأسرى أولاً إلى موقع مؤقت، حيث قدم لهم المسعفون الروس الرعاية اللازمة، ثم تم إجلاؤهم إلى وطنهم تحت مراقبة ومرافقة الجنود الروس.

وتوجه وزير الدفاع التشادي بالشكر للقوات الروسية بعد تحرير عسكريين تشاديين من الأسر، مؤكداً أن موسكو كانت دائماً شريكاً موثوقاً لأفريقيا على عكس أمريكا وفرنسا وبريطانيا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: “نتيجة لعملية تحرير الأسرى العسكريين (التشاديين)، شكر وزير دفاع جمهورية تشاد روسيا، مشيراً إلى أنها كانت دائماً شريكاً موثوقاً به للدول الأفريقية، على عكس فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والتي فقط حصلت على فوائد من الأفارقة”.

وذكّرت الوزارة بأن موسكو استضافت في يناير 2024، اجتماعات رسمية لرئيسي روسيا الاتحادية وجمهورية تشاد، وكذلك رؤساء الإدارات العسكرية لتحسين التعاون بين الإدارات بين البلدين.