والي الخرطوم: الهزائم المتلاحقة دفعت المليشيا لاستهداف المواطنين العُزّل

أم درمان: السوداني

قال والي الخرطوم، أحمد عثمان، إن الهزائم المتلاحقة التي مُنيت بها المليشيا المتمردة، دفعتها لتحويل سلاحها القاتل لاستهداف المواطنين العُزّل؛ الذين نزحوا من أحيائهم ولجأوا لمراكز الإيواء هرباً من جحيم المليشيا.

وتفقّد الوالي، مركز إيواء الوافدين بالثورة الحارة الثامنة الذي استهدفته المليشيا أمس بقذف مدفعي أدى إلى إصابة 6 أفراد، بعضهم تم حجزهم لتلقي العلاج ومن بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم العامين.

وأوضح الوالي أنه بعد استمرار الحرب لأكثر من عام، فإنّ واجبهم هو التخفيف على المواطنين. وأضاف: “برغم وقوع إصابات، لكن نحمد الله أنه لم تقع وفيات وسط المركز المكتظ بالوافدين.. نبذل جهوداً كبيرة لرعاية مراكز الإيواء وتوفير الغذاء وتقديم الحماية الاجتماعية والأمنية، وفي ذات الوقت، نعمل على تجهيز الأحياء للعودة الآمنة بإزالة مُخلّفات الحرب وإعادة المياه والكهرباء، ونظافة الأسواق والمخابز، وهناك تحسن ملحوظ بدأ بعودة المياه”، وأعرب عن توقعاته أن يعود بعض مواطني أم درمان لمنازلهم في عيد الأضحى – بحسب ما أورده إعلام ولاية الخرطوم.

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