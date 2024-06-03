«كلوديا شينباوم» الفائزة بنوبل.. أول امرأة تتولى رئاسة المكسيك منذ قرنين من الزمان

متابعات: السوداني

فازت كلوديا شينباوم، في الانتخابات الرئاسية في المكسيك، وفقا لبيانات المعهد الوطني للانتخابات، عن حزب «مورينا» الحاكم. وفقا لنتائج التصويت، حصلت كلوديا شينباوم على 59.04% من الأصوات، بينما حصلت منافستها من ائتلاف المعارضة «القوة والقلب للمكسيك» سوتشيتل جالفيز على 29.57%، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 54.98%.

وقالت الهيئة الانتخابية الرسمية في المكسيك إن النتائج الأولية أظهرت فوز عمدة مكسيكو سيتي السابق البالغ من العمر 61 عاما بنسبة تتراوح بين 58% و60% من الأصوات في انتخابات الأحد.

منحها ذلك تقدمًا بنحو 30 نقطة مئوية على منافستها الرئيسية، سيدة الأعمال زوتشيتل غالفيز، وستحل شينباوم محل معلمها، الرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في الأول من أكتوبر.

أول امرأة في المنصب منذ قرنين من الزمان

كان انتخاب امرأة لأعلى منصب لحظة عاطفية بالنسبة للبعض، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC. ووعدت شينباوم، عالمة الطاقة السابقة، بالاستمرارية، قائلة إنها ستواصل البناء على «التقدم» الذي حققه لوبيز أوبرادور، والبناء على برامج الرعاية الاجتماعية التي جعلت الرئيس المنتهية ولايته يحظى بشعبية كبيرة.

لكنها سلطت الضوء في خطاب فوزها أيضًا على ما يميز هذه الانتخابات المكسيكية عن الانتخابات السابقة. وقالت للناخبين المبتهجين: «للمرة الأولى منذ مائتي عام من عمر الجمهورية المكسيكية، سأصبح أول امرأة رئيسة للمكسيك».

وقالت إن «هذا إنجاز ليس لها فحسب، بل لجميع النساء. قلت ذلك منذ البداية، الأمر لا يتعلق فقط بوصولي إلى المنصب الأعلى، بل يتعلق بوصولنا جميعًا إلى هنا». وأضافت: «لن أخذلكم» كما شكرت شينباوم منافستها، زوتشيتل غالفيز، التي اعترفت بالنصر.

كسرت الحواجز السياسية

قبل ترشحها للرئاسة، كانت شينباوم عمدة لمدينة مكسيكو سيتي، وهو أحد أكثر المناصب السياسية تأثيرًا في بلادها والذي يُنظر إليه على أنه يمهد الطريق للرئاسة.

تبلغ شينباوم من العمر 62 عاما، وهي من مواليد مكسيكو سيتي، خبيرة في شؤون حماية البيئة، وفي عام 2007، حصلت على جائزة نوبل للسلام كعضو في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وكانت شينباوم، التي هاجر أجدادها اليهود من أمهاتها إلى المكسيك من بلغاريا هربا من النازيين، تتمتع بمهنة لامعة كعالمة قبل الخوض في السياسة. أجدادها من الأب ينحدرون من ليتوانيا.

ولدت كلوديا شينباوم باردو لعائلة يهودية علمانية في مكسيكو سيتي هاجر والدا والدها الأشكنازي إلى مكسيكو سيتي من ليتوانيا في عشرينيات القرن الماضي.

هاجر والدا والدتها السفارديم هناك من صوفيا بلغاريا في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي هربًا من الهولوكوست واحتفلت بجميع الأعياد اليهودية في منازل أجدادها.

كلا والديها علماء، والدها المهندس الكيميائي كارلوس شينباوم يوسيليفيتز، ووالدتها آني باردو سيمو عالمة أحياء وأستاذة فخرية بكلية العلوم في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، وشقيقها فيزيائي.

درست شينباوم الفيزياء قبل أن تحصل على الدكتوراه في هندسة الطاقة وأمضت سنوات في معمل أبحاث مشهور في كاليفورنيا تدرس أنماط استهلاك الطاقة المكسيكية وأصبحت خبيرة في تغير المناخ.

تلك التجربة ونشاطها الطلابي أكسبتها في نهاية المطاف منصب وزيرة البيئة في مكسيكو سيتي في الوقت الذي كان فيه أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عمدة العاصمة.

وعدت بأن تصبح الأكثر شجاعة

ووعدت بأن تكون «أشجع رئيسة، رئيسة تواجه الجريمة» إذا انتخبت، لكنها فشلت في تقديم تفاصيل كثيرة حول كيفية تعاملها مع العصابات الإجرامية القوية التي تقف وراء الكثير من أعمال العنف.

ووعدت بالاستثمار في برامج الرعاية الاجتماعية لمنع تجنيد الشباب المكسيكيين الفقراء من قبل الجماعات الإجرامية.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، الجارة الشمالية للمكسيك، والتي كانت متوترة في بعض الأحيان في عهد الرئيس السابق لها، قالت إنها ستضمن وجود «علاقة صداقة واحترام متبادل ومساواة».

ولكن في إشارة إلى العديد من المكسيكيين الذين يعيشون ويعملون في الولايات المتحدة، وعدت «بالدفاع دائمًا عن المكسيكيين الموجودين على الجانب الآخر من الحدود».

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك في عهد لوبيز أوبرادور، الذي يتولى السلطة منذ عام 2018.

ومُنع الرئيس المكسيكي (المنتهية ولايته حاليًا في ظل فوز شينباوم) من الترشح لولاية ثانية بموجب الدستور المكسيكي، الذي يحدد مدة ولاية الرئيس مرة واحدة مدتها ست سنوات.

جدير بالذكر أن الحصول على دعم الرئيس السابق لها الذي يتمتع بشعبية كبيرة، والذي يتمتع بنسبة موافقة تقترب من 60%، أعطى حملة شينباوم دفعة كبيرة، وقال العديد من الذين صوتوا لها إنهم يدعمون برنامجها للتخفيف من حدة الفقر ويريدون استمراره.