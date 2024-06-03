بعد أن أطلقت نداء استغاثة لإجلائها وأسرتها.. وفاة صحفية سودانية بلدغة ثعبان

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

تسببت لدغة ثعبان سامة في وفاة الصحفية السودانية، هدي حامد إبراهيم، مؤسسة موقع (سودان بوست)، بعد فشل كافة الجهود في الحصول على مصل نسبة لرداءة الخدمات الطبية في منطقة شرق النيل؛ بسبب الحرب الدائرة الآن.

وكانت الراحلة هدي حامد، التي تقيم بمنطقة الحاج يوسف شارع (1) قد أطلقت نداء استغاثة في عدد من القروبات ومعاناتها وأسرتها من الجوع للمسارعة في إجلائها وابنتها الوحيدة من منطقة النزاع المسلح.

ما يجدر ذكره أن الراحلة نالت الماجستير وأسّست موقعاً إلكترونياً (سودان بوست) وعضو في جمعية الصحافة الإلكترونية، لم تغادر منزلها منذ اندلاع الحرب، حيث ظلت صامدة في ظروف بالغة التعقيد، وهي أم لطفلة اسمها (تبيان).

من جانبها، نعتها جمعية الصحافة الإلكترونية السودانية، وحمّلت طرفي النزاع المسلح في السودان مسؤولية فَقْدَ الصحفية (هدي حامد) وكل الصحفيين والصحفيات المدنيين الذين مازالوا موجودين في أماكن الصراع المسلح، ومطالبتهم بإيقاف الحرب فوراً وضرورة إيصال المساعدات الطبية.