والي البحر الأحمر يطّلع سفير دولة قطر على مشكلة المياه بالولاية وتوقعات بتدخُّل قطري للمعالجة

بورتسودان: السوداني

التقى والي ولاية البحر الأحمر، اللواء الركن، مصطفى محمد نور، بمكتبه اليوم، سعادة سفير دولة قطر بالسودان، محمد إبراهيم السادة، وطاقم السفارة.

وطرح الوالي، مشكلات المياه الكبيرة بالولاية.

وأشاد والي ولاية البحر الأحمر بالتدخُّلات الإنسانية لدولة قطر في مختلف المجالات، واستمع الوفد القطري بقيادة سعادة السفير محمد إبراهيم السادة لشرح وافٍ حول أزمة المياه وسبل الحلول المُمكنة، ووعد الجانب القطري بالتدخُّل لحل مشكلة المياه.

وفي سياقٍ ذي صلة، أوضح طارق محيي الدين، أنّ مكتب قطر الخيرية بالسودان شرع في ترتيبات عملية لتنفيذ محطات تحلية ودعم مصادر المياه بتحسين محطة ضَخ سد موج جنوب بورتسودان، وأشار إلى أنّ هذا التدخُّل سيكون له أثرٌ كبيرٌ في معالجة أزمة المياه وتوفيرها بالمناطق المستهدفة داخل بورتسودان.

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