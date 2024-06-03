ولاية الخرطوم تتّجه لاستئناف الدراسة لطلاب الصف الثالث الثانوي لمراجعة مُقرّرات امتحانات الشهادة الثانوية المتوقعة

أم درمان: السوداني

تداول اجتماع حكومة ولاية الخرطوم اليوم برئاسة والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، حول رؤية وزارة التربية والتعليم التي قدمها د. قريب الله محمد أحمد، بشأن إمكانية استئناف الدراسة بالمناطق الآمنة.

وجاءت رؤية الوزارة شاملة لكل الجوانب التعليمية والفُـرص المُتاحة والبدائل المطروحة، من بينها التعليم الإلكتروني، وتطرّقت الخُطة للتحديات التي تُواجه استئناف الدراسة، أبرزها الجوانب الأمنية واستغلال المدارس كمراكز لإيواء الوافدين وتأخر رواتب المعلمين، وتطرّق مدير عام التعليم إلى استعداد اليونيسف لدعم تعليم الأساس.

وقرّر الاجتماع التوجُّه نحو الترتيب لاستئناف الدراسة لطلاب الصف الثالث الثانوي بغرض مُـراجعة المُقَـرّرات والإعداد لامتحانات الشهادة الثانوية المُتوقّـعة المُؤجّـلة من العام ٢٠٢٣م.