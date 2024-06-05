السعودية: السجن والغرامة والتشهير لمخالفين ينقلون أشخاصاً لا يحملون تصاريح حج وترحيل الناقلين من الوافدين ومنعهم من دخول المملكة

مكة: السوداني

أوقعت وزارة الداخلية السعودية، عقوبات صارمة بالسجن والغرامة، تجاه المخالفين الذين تم إيقافهم وهم ينقلون عدداً ممن لا يحملون تصاريح أو تأشيرات حج.

ونفّذت الداخلية السعودية، عقوبات بالسجن لمدة خمسة عشر يوماً والغرامة 10 آلاف ريال، والإبعاد، بحق مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج.

وأوضحت الداخلية السعودية أن اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات أصدرت ثمانية قرارات إدارية تضمنت “عقوبة السجن لمدة 15 يوماً لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10000 ريال بحق من تم ضبطهم، وبينهم مقيمون ومواطنون سعوديون”، مشيرةً إلى أن الغرامة تتعدّد بتعدُّد كل مخالف يتم نقله، إضافةً إلى التشهير بالمخالفين وترحيل الناقلين من الوافدين ومنعهم من دخول المملكة العربية السعودية، وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة مع المطالبة بمصادرة 3 مركبات مستخدمة في النقل قضائياً.

ودعت جميع المواطنين والوافدين إلى التقيُّد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.