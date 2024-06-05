الخرطوم تعلن شروطها في ترتيب أوضاع الاستنفار والمقاومة الشعبية

أم درمان: السوداني

بَحثَ اجتماع المكتب التنفيذي للجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية برئاسة والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، ترتيبات المقاومة الشعبية بعد صدور لائحتها كجسمٍ يتبع للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وقالت ولاية الخرطوم، إنّ اللجنة تتلخّص مهامها في تخطيط وتنفيذ التعبئة العامة والاستنفار بالتنسيق مع لجنة الأمن بالولاية وتنظيم وترتيب المقاومة الشعبية وتسليح المستنفرين تحت إشراف القيادة العسكرية بالولاية، وحصر وتسجيل المستنفرين وتصنيفهم وتنسيبهم للوحدات العسكرية أو المدن، بالإضافة للاستفادة من طاقات وكفاءات المستنفرين وتوظيفها لخدمة الوطن سلماً وحرباً.

وأوضحت الولاية أنها ستتّخذ كذلك الإجراءات اللازمة لرعاية أسر الشهداء وعلاج المصابين وخلافة أسر المقاتلين والمفقودين، وتنمية الشعور الوطني والحس الأمني لدى المواطنين، والعمل على إعلاء القيم الوطنية والإنسانية.

وأكد الاجتماع على ضرورة بلورة المقاومة الشعبية وفقاً لهذه المهام في المرحلة القادمة، خاصةً توزيع المستنفرين والمستنفرات بين المهام العسكرية والمهام المدنية في إسناد المجموعات التي تعمل في استعادة الخدمات في المناطق التي تم تطهيرها من التمرُّد.