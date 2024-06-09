عمرو دياب صفع معجباً أمسك بسترته

القاهرة: وكالات

أثار الفنان عمرو دياب، جدلاً كبيراً، بعدما أساء التصرُّف مع أحد معجبيه، حيث قام عمرو بصفع المعجب على وجه.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه “الهضبة” يغنّي في حفل زفاف بالقاهرة، وبعد إنهاء فقرته الغنائية، اقترب منه أحد المعجبين في محاولة لالتقاط صورة “سيلفي” معه، فجاءه الرّد بصفعة على وجهه، وعلى مرأى من الحضور؛ الأمر الذي دفع بالشاب إلى الشعور بالصدمة والابتعاد عن الفنان المصري.

في بداية الأمر، دياب لم يرفض التقاط صورة “السيلفي” مع المعجب، لكنّ سلوكه تغيّر فجأةً بعدما اقترب منه المعجب، وحاول إمساك سترته أكثر من مرّة، فخرجت الصفعة كردّ فعل من دياب.

الواقعة قسّمت الآراء بين “مبرّر” لفعلة دياب واعتبار أنّ ما قام به يندرج ضمن عدم رغبته في خرق المسافة المسموح بها بينه وبين معجبيه، فيما شنّ آخرون هجوماً لاذعاً على تصرُّفات دياب المستمرّة في التعامل “غير المحترف” مع المعجبين والعاملين معه، على حدّ تعبيرهم.

هو ليس التصرُّف الأول لدياب في هذا السياق، فبعد انتهاء حفل “الليلة السعودية المصرية”ومغادرته مسرح الحفل، سرّب مقطع فيديو ظهر فيه يبحث عن سائقه، حيث قال: “السواق الحيوان بتاعنا راح فين؟”، وهو ما وصفه كثيرون بأنه تقليل من قيمة إنسان يعمل معه.

بعض المواقع الإخبارية قالت إن الشاب الذي تم صفعه، سيُحرِّر بلاغاً لدى الشرطة بالواقعة، وأنه رفض محاولات الصلح مع عمرو دياب، حيث كان ينوي زيارته في منزله.