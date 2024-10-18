(السوداني) تزور الهرم الفني (كمال ترباس) بمنزله للاطمئنان على صحته عقب خروجه من المستشفى

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

سجلت (السوداني)، زيارة للهرم الفني الكبير الفنان (كمال ترباس) في منزله بالقاهرة بالمُهندسين، عقب خروجه من المستشفى وإجرائه عملية تركيب دُعامتين بالقلب بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها بسبب ارتفاع السكر.

خلال الزيارة التقت (السوداني) بصديقه الفنان الشعبي، القلع عبد الحفيظ، الذي ظل على تواصل دائم معه.

من جانبه، طمأن ترباس عبر (السوداني) احبابه وجمهوره على صحته، وقال انه بعد إجراء العملية وعناية الأطباء بلغ الصحة والعافية بحمد الله ولطفه، وبفضل دعوات جمهوري والأهل والأصدقاء.

وأضاف: “كما أتقدم بالشكر لصحيفة (السوداني) واهتمامها الكبير بأهل الوسط الفني كما عودتنا دائماً حضوراً في السراء والضراء وتناول قضايا الفنون المُختلفة، كما أشكر جميع من زارني وهاتف الأسرة للأطمئنان علي صحتي، المرض امتحان وابتلاء ولكن كان لابد من الصبر واليقين والرضاء التام بقضاء الله وقدره”.