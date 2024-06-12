مقتل (8) شباب من متطوعي المطبخ الخيري بالفاشر إثر سقوط قذيفة أطلقتها مليشيا الدعم السريع







كتبت: محاسن أحمد عبد الله

لقي عددٌ من المتطوعين الشباب في المطبخ الخيري بمدينة الفاشر حي “تمباسي” حتفهم إثر سقوط قذيفة أطلقتها مليشيا الدعم السريع تجاه المدينة، أثناء قيامهم بواجبهم الخيري والإنساني لإعداد الطعام لمتضرري الحرب، حيث أسفر الانفجار عن مقتل ثمانية أفراد منهم وهم “فتح الرحمن، سعد أبكر، عصام آدم مدني، عمر الياس، محمد الياس، النذير يعقوب، مراد بركة والهادي محمد عبد الحميد”.

وقام بنعي الشهداء عدد كبير من السودانيين داخل وخارج السودان، وتم وصف الجريمة بالبشعة وغير الأخلاقية، مُستنكرين انتهاكات مليشيا الدعم السريع في حق المدنيين العُزّل.