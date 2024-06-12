السُّلطات السعودية تخلي سبيل (المصباح) قائد كتيبة مستنفري البراء بن مالك.. وسوف يصل السودان اليوم

المدينة المنورة: السوداني

اخلت السُّلطات السعودية، سبيل (المصباح) قائد كتيبة مستنفري البراء بن مالك، وسوف يصل السودان اليوم.

ونفى في وقت سابق مصدر دبلوماسي رفيع لـ(السوداني)، وجود أيِّ اتصالات – على أيِّ مستوى بين وزارة الخارجية السودانية ونظيرتها السعودية بشأن إيقاف المواطن المصباح أبو زيد طلحة من قِبل السلطات السعودية بالمدينة المنورة.

ويكتنف الغموض ملابسات توقيف المصباح الذى يقود كتيبة مستنفرين تُعرف باسم البراء بن مالك، تقاتل بجانب الجيش السوداني ضد مليشيا الدعم السريع، ولم تعلن السلطات السعودية أيِّ معلومات بشأن مصيره.

وتداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نبأ اعتقال (المصباح) ــ الذي أثار ظهوره منذ وقت مبكر من حرب أبريل 2023 في مسارح العمليات، تساؤلات عن الجهات التي تقف خلفه، على الرغم من إعلانه أنّ الكتيبة تعمل تحت إمرة الجيش.