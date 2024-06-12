الجامعة العربية ترحب بالجهود المصرية لعقد اجتماع للقوى السياسية السودانية

القاهرة: متابعات

رحّـب المشاركون في الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه جامعة الدول العربية حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام لصالح السودان، بالجهود المصرية لعقد مؤتمر للقوى السياسية المدنية السودانية نهاية الشهر الجاري؛ لإطلاق حوار وطني سوداني باعتباره مساهمة مهمة في تعزيز التوافق بين القوى السياسية المختلفة، ويسمح بتهدئة الأزمة، وتقريب وجهات النظر.

وثمّـن المشاركون بالاجتماع في البيان الختامي، المبادرات والجهود المختلفة المبذولة على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية لصالح السودان، وهي: مسار جدة برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق وقف إطلاق النار الشامل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ومبادرة الاتحاد الأفريقي والإيقاد لدعم الحل السياسي الشامل، ومبادرة دول جوار السودان برعاية جمهورية مصر العربية.

وقرر المشاركون، تشكيل فريق عمل فني من المنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في الاجتماع، للعمل على تبادل المعلومات المحدثة حول مبادرات السلام في السودان وصياغة بيانات مشتركة حتى تصدرها المنظمات عند الحاجة، وتبادل وجهات النظر حول الوسائل الموحدة والمنسقة التي يمكن اتخاذها، متى كان ذلك مناسباً، من أجل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للفئات الأكثر تضرُّراً وضعفاً (خاصة الأطفال والنساء).

كما يضطلع فريق العمل – وفقاً للبيان – بتصميم برامج تدريبية لصالح النازحين والفئات الضعيفة لتعزيز مهاراتهم للانخراط في بيئات العمل المواتية، وتقييم الاحتياجات الإنسانية الطارئة في السودان بما في ذلك الخدمات الصحية، وتوعية النازحين بسبل النفاذ إلى الخدمات المتاحة، ودعم المؤسسات الوطنية السودانية؛ كي تتمكن من استئناف الخدمات الطبية والتعليمية ومعالجة قطاع الزراعة، وتزويد الدول الأعضاء بتقارير دورية عن النتائج التي تتوصل إليها، وتقديم دعم منسق لدول جوار السودان لمواجهة الأعباء المختلفة للأزمة.