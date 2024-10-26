بالفيديو: ميليشيا الدعم السريع ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في قرية (السريحة) بولاية الجزيرة وتقتل (124) من المواطنيين وتصيب (214) آخرين.. ومناشدات إلى البرهان

الجزيرة: السوداني

قال شهود عيان لـ (السُّوداني) ان ميليشيا الدعم السريع، شنت جرائم حرب وابادة جماعية على المواطنيين بقرية السريحة؛ شمال ولاية الجزيرة بمحلية الكاملين، حيث قتلت بشكل ممنهج (124) من المواطنيين الأبرياء – نساء ورجال وأطفال، في حصيلة أولية، في وقت لم يتم حصر الجرحى الذين تجاوز عددهم (214) حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضح شهود العيان لـ (السُّوداني) ان جنود المليشيا اقتحموا القرية منذ صباح الجمعة، واطلقوا الرصاص على المارة في الطرقات، كما قامت بعض قوات الميليشيا باعتلاء اسطح المنازل العالية وامطروا المواطنين العزل بنيران المدافع والرشاشات داخل منازلهم”.

وأرسل عدد من المواطنين مناشداتهم عبر صحيفة (السُوداني) إلى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش بضرورة نجدتهم من الميليشيا التي اجتاحت قريتهم، في وقت تنعدم فيه الإسعافات الطبية لمعالجة الجرحى. وقالوا: “من المتوقع ارتفاع عدد القتلى خلال الساعات القادمة، مالم يجد الجرحى الرعاية العاجلة، الوضع كارثي بكل ما تحمله الكلمة، ومافعله جنجويد الدعم السريع بالقرية لم تفعله إسرائيل في غزة”.