البرهان: الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا آل دقلو الارهابية لا يمكن التسامح معها ولن تمر دون عقاب

بورتسودان: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة – القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، انه كلما تمادت مليشيا آل دقلو الإرهابية في سفك دماء المواطنين الأبرياء، إزدادت عزيمة الشعب السوداني على مقاومتهم.

وتقوم ميليشيا الدعم السريع بانتهاكات واسعة في قرى شرق ولاية الجزيرة بعد إعلان قائد الدعم في الجزيرة كيكل انضمامه للجيش، إذ ارتكبت جرائم حرب وتطهير عرقي أدى لموت مئات المواطنين الأبرياء.

وأضاف البرهان في تغريدة له على حسابه الرسمي على منصة إكس مساء الجمعة: “إن إنتهاك القانون الدولي الإنساني والجرائم ضد الإنسانية لن تمر دون عقاب، وتجعل من غير الممكن التسامح مع هذه المليشيا الإرهابية”.

