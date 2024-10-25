(3.7) مليون طفل دون سن الخامسة معرضون للموت بسبب الجوع

متابعات: السوداني

أعلنت الأمم المتحدة أن (3.7) مليون طفل دون سن الخامسة من المتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده، وهم في حاجة ماسة إلى علاج منقذ للحياة، وإذا لم يتم الوصول إليهم في أقرب وقت، فإنهم عرضة للوفاة جراء أمراض يمكن الوقاية منها.

ودعا بيان مشترك صادر عن مساعد المفوض السامي للعمليات بمفوضية شؤون اللاجئين رؤوف مازو، ونائب المدير التنفيذي لليونيسف تيد شيبان، إلى إعادة إنشاء مكاتب الأمم المتحدة في زالنجي بوسط دارفور وكادُقلي بجنوب كردفان، كما ناشد تبسيط وتسريع إجراءات الموافقة على شحنات المساعدات والعاملين فيها، بما في ذلك تيسير الوصول عبر خطوط النزاع.

في وقتٍ، حذر البيان الأممي من تفاقم الأزمة في السودان مع تعرض المدنيين لمخاطر جسيمة وتزايد خطر المجاعة.