والي الخرطوم يؤدي صلاة العيد مع المرابطين في الصفوف الأمامية رفقة القوات الخاصة.. ويعد بالنصر على المليشيا

أم درمان: السوداني

أدى والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك مع المرابطين في الخطوط الأمامية.

وقال والي الخرطوم، إنه رغم الأحزان التي يعيشها الشعب السوداني جراء الانتهاكات وجرائم المليشيا ضد المواطن قتلاً ونهباً وتشريداَ، إلا أن النصر قادمٌ وتكتمل فرحة الشعب قريباً. وهنّأ الوالي، القوات المشاركة في معركة الكرامة والمواطنين بعيد الأضحى.

وأضاف: “إننا بالإصرار والعزيمة سيتحقّق النصر ويعود المواطنون إلى ديارهم”، وحيا الوالي، القوات الخاصة التي نفّذت عمليات أدخلت الرعب والخوف في العدو ولا تزال تمسك بزمام المبادرة. كما أشاد بالإسناد المدني الذي تقدمه القوات المسلحة للمواطنين.

اللواء أبو بكر الحفيان قائد القوات الخاصة، هنّأ كل المناطق العسكرية والمُتحرِّكات المُنتشرة على نطاق السودان بمناسبة عيد الأضحى، وقال إنّ النصر قادمٌ، وحيا تلاحم الشعب مع قواته المسلحة.

من جانبه، قال إمام صلاة العيد: “إنّنا على حقٍ، فالنصر قريبٌ، فإن توكلنا على الله فلن يخذلنا وما النصر إلا من عند الله، ويجب ألا نعتمد على قوة السلاح فقط، وعلينا الاعتماد على الله، وأضاف: “نحن بحاجة إلى إصلاح مجتمعنا ونبذ القبلية والعنصرية وتجريم من يسفك الدماء، داعياً لعقد المصالحات بين القبائل والعشائر”.

يُذكر أنّ صلاة العيد حضرها أعضاء لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية ومساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم الفريق، إبراهيم شمين، وممثل قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية، اللواء أمير سليمان، ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم بالإنابة اللواء الركن، أحمد الطيب أمبيقا، ومدير الدائرة المتخصصة العميد، إبراهيم حامد سليمان، وكان في استقبالهم اللواء، أبو بكر الحفيان، قائد القوات الخاصة.