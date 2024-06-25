هيومن رايتس تطالب بنشر بعثة لحماية المدنيين في السودان

بورتسودان: السوداني

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش من الأمم المتحدة “العمل مع الاتحاد الأفريقي بسرعة لنشر بعثة لحماية المدنيين في السودان”.

وفي منشور على حسابها عبر منصة إكس، برّرت المنظمة الحقوقية دعوتها تلك إلى أن الأطراف المتحاربة “قتلت المئات وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار”.

وأشارت المنظمة إلى قتل مئات المدنيين بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غربي السودان وفرار عشرات الآلاف.

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن حوالي 143 ألف شخص نزحوا من الفاشر جرّاء الاشتباكات بين القوات المسلحة والدعم السريع.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيان، إن السودان لا يزال ينزلق نحو الفوضى، مع تفاقم الأزمة الإنسانية وأثر الصراع المُـروِّع على المدنيين في الفاشر وغيرها من بؤر الصراع الساخنة.