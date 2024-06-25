الحركة الإسلامية: عقوبات الاتحاد الأوروبي قلادة شرف في صدر الأمين العام

بورتسودان: السوداني

اعتبرت الحركة الإسلامية، عقوبات الاتحاد الأوروبي على الأمين العام علي كرتي محاولة للتنصل من تبعات “تدبيرهم المخزي، وشغل الرأي العام وإلهائه عن جُرم ما ارتكبوه وعملاؤهم في حق السودان والسودانيين”.

وقال بيان للحركة الإسلامية اليوم الثلاثاء، إن العقوبات لن تشغل الحركة عن واجباتها، وتحتسبها قلادة شرف في صدر الأمين العام وتزداد بها الحركة الإسلامية يقيناً أنها على الحق في الدفاع عن الأرض والعِرض في ملحمة الكرامة.

وأوضح البيان إنّ مخطط الغرب وعملائه في الإقليم الرامي لتمزيق السودان وتدمير مقدراته ونهب ثرواته ومحاولة سلب إرادته وقهر شعبه لن يرى النور بإذن الله تعالى وفينا عين تطرف وسنظل له بالمرصاد بشيبنا وشبابنا، ولن نتوانى في بذل أعزّ ما نملكه ليعيش أهلنا بالسودان في عزّة وكرامة، ولن تخيفنا أو تثنينا العقوبات والترهيب.

وأضاف البيان أن مسيرة الحركة القاصدة لا تلتفت للوراء ولا تتطلّع لغير السماء حتى يعود السودان بلداً عزيزاً يسع الجميع في أمنٍ وسـلامٍ.