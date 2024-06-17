مفوضية اللاجئين تحذر من تدفق هائل للنازحين إلى جنوب السودان

الخرطوم: السوداني

حذّر مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، الاثنين، من زيادة “هائلة” محتملة في أعداد النازحين من السودان إلى جنوب السودان، مع استمرار الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ أكثر من 14 شهراً.

وقال جراندي عبر حسابه على منصة “إكس”، إنه التقى في منطقة الرنك بجنوب السودان، عائلات وصلت من السودان في الآونة الأخيرة.

وأضاف: “الجهود الإنسانية التي تُبذل ضخمة، ولكن سيكون من الصعب التعامل مع الزيادة الهائلة المحتملة في عدد الوافدين، وهو احتمال حقيقي لا يمكن الحيلولة دونه إلّا بوقف الحرب”.