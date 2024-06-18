لماذا لا يريد وزير المالية حل مشكلة كهرباء بورتسودان؟!

كتبت: عازة ايرا

عندما ينتهوا من إصلاح عطل المحول في بورتسودان، يبدأ (الفيرنس) في النفاد، وبعد ذلك يأتي مسلسل ارتفاع درجات الحرارة، وحينها ينتهي عقد البارجة؛ ويرفضون التجديد، ليجددوا عقد البارجة، وتبدأ الخطوط الناقلة في الانقطاع بسبب الحمولة، وهكذا…..

القاسم المشترك في كل ما سبق أن وزير المالية، جبريل إبراهيم، المتحكم الوحيد في أموال الدولة، يرفض حل مشكلة الكهرباء، ويرى أنها ليست أولوية رغم ارتباطها بمعاش الناس بالأخص الماء والعلاج. بورتسودان تعتمد بشكل كامل على مياه الآبار في منطقة أربعات ومحطات التحلية، وكلها تعمل بالكهرباء، لذلك انقطاع الكهرباء يعني أزمة مياه، والمستشفيات التي ستخرج من الخدمة لذات الأسباب..!!!