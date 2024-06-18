الإمارات: سنوجه 70 مليون دولار من تعهداتنا للسودان إلى وكالات أممية

متابعات: السوداني

حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أنها ستوجه 70% من تعهدها بالدعم الإنساني للسودان، إلى وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والإغاثية – والتي تقدر بنحو 70 مليون دولار.

وقالت في بيان لها: “إن الدعم سيتوجه إلى الشركاء الرئيسيين من وكالات الأمم المتحدة ويشمل كلا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية”.

ويضمن ذلك، بحسب البيان الإماراتي، اتباع نهج شامل لمعالجة الأزمة الإنسانية والحد من تفاقم المجاعة في السودان.

وكانت الإمارات تعهدت في أبريل الماضي، على هامش اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان، الذي أقيم في باريس، بتقديم مبلغ 100 مليون دولار أمريكي دعماً للجهود الإنسانية.

وطبقاً لبيان الخارجية، إنه منذ منتصف أبريل 2023، قدمت الإمارات 130 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية و9500 طن من الإمدادات الغذائية والطبية عبر تسيير طائرة إمدادات إغاثية، إضافة إلى سفينة حملت على متنها نحو 1000 طن من المستلزمات الإغاثية العاجلة. كما تم دعم مخيمات اللاجئين السودانيين في أبشي ومناطق أخرى في تشاد. بالإضافة إلى تسيير طائرة مساعدات غذائية تحمل على متنها 100 طن إلى اللاجئين السودانيين في جمهورية جنوب السودان من خلال برنامج الأغذية العالمي.

ويأتي ذلك بينما وجه الحكومة السودانية والجيش السوداني، اتّهامات لأبوظبي بدعم وتسليح قوات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان حميدتي في النزاع الدموي المستمر منذ أبريل 2023.

في وقت، رفضت الإمارات هذه الاتّهامات بشدة، في رسالة أرسلتها خلال أبريل الماضي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. بينما جدد السودان اتهامه إلى الإمارات الأسبوع الماضي، حيث قدّم تقريراً إلى رئيس مجلس الأمن يحوي وثائقَ وصوراً؛ يقول إنها تكشف ضلوع الإمارات في تمويل مليشيا الدعم السريع في الحرب السودانية.