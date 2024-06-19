تعرُّض القائد تمبور لحادث مروري إثر انقلاب عربته في منطقة الفشقة

الفشقة: السوداني

تعرّض مصطفى تمبور، قائد حركة تحرير السودان، ليل أمس لحادث مروري أدى لانقلاب سيارته لأكثر من ثلاث مرات، أثناء عودته من منطقة الفشقة، التي زارها لتفقد جماهير حركته التي نظمت له لقاءً جماهيرياً وقواته التي تقاتل بجانب القوات المسلحة السودانية.

وجاء الحادث نتيجة لانحراف سيارة القائد تمبور من مسارها ونزولها من الطريق واصطدامها بكتل صخرية دفعتها للانقلاب لأكثر من ثلاث مرات. وكان على متن العربة كل من القائد مصطفى تمبور وحرسه الشخصي، وشيماء البلالي الأمين العام لحركة تحريرالسودان.

في وقت، أصيب فيه تمبور إصابات متفاوتة، أما شيماء تعاني من آلام في الظهر والساق اليمنى، بالإضافة إلى حرسه الشخصي الذي اصطدم رأسه بزجاج السيارة الأمامي.