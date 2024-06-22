المذيعة دعاء حيدر: (يا حليل هيبة التلفزيون)!

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

قالت المذيعة التلفزيونية السودانية، دعاء حيدر، حول اقتحام التلفزيون من بعض أبناء البجا؛ احتجاجاً على الخلاف الذي نشب بين المدير العام البزعي والمذيعة زينب إيرا: (التلفزيون بعيد عن تفاصيلكم الدنيوية وبعيد جداً عن نبش العنصرية أو حتى ذكر لمسميات مناطق أو قبائل، في حلقات معينة تمثل التراث السوداني بمختلف قبائله، ولكن يبقى الشكل العام يمثلك فقط كإعلامي وليس كممثل لأي قبيلة كانت، هنالك فوارق بين توصيل الرسالة وتبطيل الرسالة).

وأضافت: (التلفزيون لديه أسس وقوانين لكي تدخل حوشه فقط، فما بالك باقتحام أستديو على الهواء مُباشرةً.. يا حليل هيبة التلفزيون).