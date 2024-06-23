الفنانة إيمان الشريف: (مواطن ساي) ليست أغنية.. هي وداع لأجساد طاهرة قُتلت بغير ذنب!

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

قدمت الفنانة السودانية، إيمان الشريف، عملا فنيا جديدا عبارة عن هُتافية – حسب وصفها – من كلمات وألحان الشاعر أمجد حمزة بعنوان (مواطن ساي)، تنفيذ موسيقي عمر القصاص.

ويحكي العمل عن الإنتهاكات التي مازالت تُمارس ضد أهل السودان عامة والجزيرة خاصة؛ من قتل وتنكيل وتشريد.

وقالت إيمان حول العمل: (هي ليست أغنية فلا غناء للشهداء والمفقودين، هي هتافية.. هي وداع لأجساد طاهرة

قُتلت بغير ذنب).

ما يجدر ذكره، أن الفنانة إيمان الشريف كانت قد قدمت الفترة الماضية أغنية لأهل الجزيرة من كلمات وألحان أمجد حمزة بعنوان (الجزيرة) بعد الإنتهاكات التي طالتها على أيادي مليشيا الدعم السريع.

أبيات العمل الجديد (مواطن ساي) تقول:

مواطن ساي

جوه أرض ماليها وجيع

واكتبوا في الشواهد اسم مواطن ساي

كفنو وأدفنو

حقو مابضيع ياهو الليلة ماشيلها

كفنو أدفنو

شالتو شتيلة وبشيلا

أمو ترابة من هو رضيع

جو كتلوه في الحلة

ناس مارقين من الملة

في تراب ليه أبى يبيع

موت مكتول وعاش اسمه

واستروا بالعلم جسمه

حسبنو لحظة التشييع

واكتبوا في الشواهد اسمو مواطن ساي حقو ما بضيع