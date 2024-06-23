القوات المسلحة تنفي تصفية أفرادها لأسرى وتتهم مليشيا الدعم السريع بفبركة الفيديو

الخرطوم: السوداني

نفت القوات المسلحة بشدة أن يكون بعض منسوبيها قد قاموا بتصفية أسرى. وقال بيان للناطق الرسمي اليوم الأحد: “ظهر بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم فيديو مفبرك من قِبل الخلايا الإعلامية لمليشيا آل دقلو الإرهابية وأعوانهم يظهر من خلاله جنود مزعومون يقومون بقتل أسرى بعد معاملتهم بشكل لا يتّسق بقوانين وأعراف الحرب”.

وأوضح البيان أنّ القوات المسلحة لا يُمكن أن تصدر هذه الممارسات من أفرادها، وهي تلتزم طوال تاريخها بالقانون الدولي الإنساني. وتابع البيان: “على النقيض تماماً لما تقوم به مليشيا آل دقلو الإرهابية التي يشهد العالم كل يوم انتهاكاتها الممنهجة والهمجية غير المسبوقة في تاريخ الحروب، وما عملية تصفية أسرى مدينة الفولة أول أمس وتدمير محطة بحري الحرارية لتوليد الكهرباء يوم أمس إلّا نموذجٌ لنهجها الإرهابي المعهود في حق البلاد ومواطنيها”.

وأكّـدت القوات المسلحة، أنّها لن تنجر للدرك الأخلاقي السحيق الذي ترزح تحته المليشيا وستظل متمسكة بالتزاماتها تجاه القانون الدولي الإنساني، وأشارت إلى أن هذه الفبركات الإعلامية التي تقوم المليشيا وداعموها بنشرها من وقت لآخر لن تنطلي على فطنة وإدراك المواطن السوداني الكريم.