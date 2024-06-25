تفاصيل خسائر المليشيا في معركة سُكّر سنار

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By alsudani

كتب: عمار حسن عمار

كبّـد الجيش والقوات النظامية والمستنفرون، مليشيا الدعم السريع، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، في المعارك التي دارت صباح أمس في هجومها محور غرب سنار – معركة سكر سنار.

إليكم الحصيلة التالية:

*هلاك أكثر من 80 من مرتزقة الميليشيا.
*أسر 15 مرتزقاً جنجويدياً.
*تدمير 6 عربات قتالية للميليشيا.
*استلام مدفعين 120.

*استلام 2 مدفع 82.
*استلام 2 مدفع كلينكيت.
*استلام 35 بندقية كلاشنكوف.
*استلام بنادق قناصة RT.

*استلام 3 عربات قتالية حيّة.
*استلام 3 دوشكات.

*احتسبنا شهيدين وعدداً محدوداً من الإصابات.

*عمار حسن عمار 

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