استمرار حملات إصحاح البيئة وإزالة المُخالفات في كرري

الخرطوم: السوداني

أكّـد المدير التنفيذي لمحلية كرري، أحمد مصطفى، أهمية الاستمرار في حملات النظافة وإصحاح البيئة وإزالة المُخالفات والظواهر السالبة وفتح المصارف.

جاء ذلك، اليوم الجمعة، خلال تفقده حملة إزالة التعديات على الشارع العام والظواهر السالبة بسوق صابرين بمحلية كرري.

وأشار إلى ضرورة تواصل الجهود المبذولة من قبل إدارة المخالفات بمحلية كرري في عكس الوجه المشرف والحضاري وتطوير الأسواق.

من جانبه، أكد مدير إدارة المخالفات بمحلية كرري إبراهيم أدروب بأن الحملات كشفت مزيداً من التعديات على الشارع العام والباعة الجائلين، مؤكداً استمرار الحملات حتى تختفي الظواهر السالبة.