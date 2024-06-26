(7) أيام من الغضب تجتاح كينيا.. البرلمان يحترق وأخت أوباما تختنق والشرطة تقتل بالرصاص

متابعات: السوداني

عمّت الاحتجاجات في جميع أنحاء كينيا كجزءٍ من حركة أُطلق عليها اسم “سبعة أيام من الغضب”، تدعو إلى “إغلاق تام” لكينيا. وأدت الاحتجاجات على مشروع قانون المالية الذي قدمته إدارة الرئيس الكيني ويليام روتو في تشريع ميزانيتها السنوية.

ورداً على الاحتجاجات، استخدمت الشرطة الغاز المُسيّل للدموع والهراوات وخراطيم المياه لتفريق الناس، كما أطلقت الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل (10) أشخاص، في وقت تم إشعال النار في مبنى البرلمان.

وأعلن السكرتير الأول للدفاع في كينيا عدن باري دوالا، حالة الطوارئ في البلاد وسط انطلاق احتجاجات مناهضة للحكومة.

وتعرضت أوما أوباما، أخت الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة، أثناء احتجاجها على مشروع قانون المالية المثير للجدل في كينيا، الثلاثاء.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، كانت أوما أوباما الناشطة الكينية-البريطانية تتحدث إلى مراسلها لاري مادوو على الهواء مباشرة، إلى جانب مجموعة من المتظاهرين الشباب، عندما تعرضت المجموعة لإطلاق الغاز المسيل للدموع في نيروبي.

وقالت أوما أوباما في لقطات درامية التقطها فريق الشبكة على الأرض: “لم أعد حتى أستطيع الرؤية بعد الآن، نحن نتعرض للغاز المسيل للدموع”.

وأضافت: “أنا هنا لأتابع ما يحدث. يتظاهر الشباب الكينيون من أجل حقوقهم بالأعلام واللافتات”.

يُـذكر أنّ مشروع القانون اقترح في البداية فرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على الخبز ورسوم بنسبة 25% على زيت الطهي، كما تَـمّ التخطيط لزيادة الضريبة على المعاملات المالية، بالإضافة إلى ضريبة سنوية جديدة على ملكية المركبة تبلغ 2.5% من قيمة المركبة، ورداً على المعارضة الشعبية، قالت الحكومة إنها ستُسقط هذه الإجراءات.