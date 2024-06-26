فولكر بيرتس: (4 – 5) أطفال يموتون يومياً من الجوع في السودان

الخرطوم: السوداني

حذر رئيس بعثة (يونيتامس) السابق بالسودان الألماني فولكر بيرتس من تدهور الوضع الإنساني في السودان، وقال إنّ (4 – 5) أطفال يموتون من الجوع يومياً.

وأضاف في حديث لـ(القناة الثانية) بالتلفزيون الألماني أن الوضع يزداد سوءاً، لأن المجاعة تلوح في الأفق.

وأشار إلى أن 18 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف سكان البلد، مهددون بالجوع الحاد. وقال: “كل يوم لدينا أربعة أو خمسة أطفال يموتون من الجوع، وهذا العدد سيزداد في الأسابيع والأشهر القادمة”.

وذكر أن موسم الحصاد في السودان يبدأ فعلياً في هذا الوقت من السنة، غير أن الحرب حالت دون تسليم البذور اللازمة للزراعة.

وقال بيرتس إن السبيل الوحيد لإيصال المساعدات إلى السكان في السودان هو ممارسة الضغط على طرفي الصراع، مشيراً إلى ضرورة فرض هدنة محلية على الأقل في مدينة الفاشر المتنازع عليها، وهي عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقال بيرتس: “هذا يعني الضغط – خاصة على المليشيات من قبل حلفائها الإقليميين. ويجب علينا من خلال ضغط الحلفاء الإقليميين أن ندفع الجيش إلى السماح بدخول المساعدات عبر الحدود التشادية إلى دارفور”.