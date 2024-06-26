صحة الخرطوم تحذر من متطوعين مجهولين يطعمون الأطفال بلقاحات مجهولة بمقابل مادي

الخرطوم: السوداني

قالت لجنة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم، إن الصحة تسلمت معلومات من محلية جبل أولياء تفيد بأن هنالك متطوعين مجهولين يقومون بإعطاء الأطفال لقاحات بقيمة مادية تتراوح ما بين ألف الى خمسة آلاف جنيه ويدعون أنهم يتبعون للوزارة. وبعد الاستفسار والاستقصاء والاتصال بعدة جهات من منطقة مايو وبعض المتطوعين بالكلاكلات والاتصال على مدير الرصد والتقصي بالمحلية تأكد فعلاً وجود أشخاص يقومون بالتطعيم بلقاحات مجهولة المصدر والهوية والاسم وأن إحدى الأمهات أتت بطفلها لأحد المركز الصحية.

وقالت ان افرادا طعموا طفلها بأخذ سائل مائي من زجاجة درب أبيض وحقنوا الطفل ونتيجة لذلك أصيب الطفل بحمى، واضافوا ان نوع اللقاح لم تتم رؤيته من قبل وهي بخلاف التي اعتادوا على رؤيتها بالوحدات الصحية قبل الحرب. ويستخدم هؤلاء الدربات لتطعيم الاطفال وأحياناً من (فتيل) لم يألفوه من قبل ويقولون لهم إنها بي سي جي أو حصبة او شلل، وإن المتطوعين ينتمون لجهات غير معروفة، وبعد التحري يبدو أن الدعم السريع يوفر لهم الحماية ويجوبون جميع أنحاء المحلية ويجمعون اموالاَ وراء ذلك بمناطق مايو وانقولا ومانديلا والكلاكلات القبة وصنقعت وطيبة الحساب. ويقومون بالتركيز على أماكن الكثافة السكانية العالية، لكن لا أحد يعلم ماذا زبداخل تلك الزجاجات او الفتائل ولا نوع اللقاح ولا فترة صلاحيته.

وتحذر لجنة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، المواطنين بتلك المناطق بعدم أخذ هذه اللقاحات حتى لا يتعرضوا الى مخاطر صحية.