شكر وعرفان في رحيل المرحوم (عثمان بشير محمد عجيب)

إنابةَ عن الأسرة؛ أسرة “عثمان بشير محمد عجيب”، نتقدم بالشكر والعرفان لمن قدموا لنا واجب العزاء في وفاة والدنا المغفور له بإذن الله تعالى “عثمان بشير”، سواء كان ذلك بالحضور أو الاتصال أو عبر الرسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية، الأمر الذي كان له أثرٌ كبيرٌ على نفوسنا. وكل من دعا له حضوراً أو بظهر الغيب.

فما أقسى أن يموت عزيز لديك في أرض غير أرضه، فكنتم أنتم الأرض والأهل وكل من شارك في مراسم الدفن.

ونخص بالشكر الاهل الذين أقاموا سرادق للعزاء بقرية البشاقرة شرق الجزيرة في ظروف قاسية وغير إنسانية بفعل الحرب وانتهاكات مليشيا الدعم السريع.

ونخص بالشكر الجزيل، الأصدقاء والزملاء الصحفيين والصحفيات والمتواجدين في شتى بقاع الأرض، ومرافقي الوالد من ممرضين، كما نشكر الجيران بالسودان وجمهورية مصر العربية.

نسأل الله تعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن لا يريكم مكروهاً في كل عزيز وغالٍ لديكم، ورحم الله موتانا وموتاكم.

عنهم ابنة الراحل الصحفية/ نضال عجيب